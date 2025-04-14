Выручка Фармасинтеза достигла 50,1 млрд руб., компания объявила о запуске трёх новых заводов в 2025 году

Группа Компаний Фармасинтез опубликовала финансовые результаты за 2024 год — показатели демонстрируют уверенный рост и стратегическое расширение деятельности предприятия.

Основные результаты за 2024 год:

– Консолидированная выручка выросла на 35%, достигнув рекордных показателей в размере 50,1 миллиарда рублей.

– EBITDA составила 8,7 миллиардов рублей, отражая стабильную эффективность бизнеса даже в условиях внешних ограничений и санкций.

Президент группы компаний Фармасинтез, Викрам Пуния, подчеркнул: «Несмотря на существующие ограничения и санкции, мы успешно приобрели и запустили в работу большое количество суперсовременного оборудования для разработки новых лекарственных средств».

Компания значительно увеличила численность персонала, превысив отметку в 5 тысяч сотрудников, а также зарегистрировала и выпустила на российский рынок свыше 25 новейших препаратов.

Кроме того, руководство озвучило амбициозные планы на 2025 год:

– Завершение строительства трёх крупных заводов в Москве, Калуге и Иркутске.

– Модернизация производственных мощностей в Уссурийске, Тюмени и Братске.

– Вывод на рынок еще трёх новых инновационных лекарственных препаратов.

Ранее стало известно, что в мировом рейтинге Forbes основатель и президент компании «Фармасинтез» Викрам Пуния стал самым богатым новичком среди российских миллиардеров. Его капитал оценили в $2,1 млрд. В целом в мировом рейтинге он находится на 1689-м месте. Заводы компании бизнесмена в настоящее время располагаются в Иркутске, Санкт-Петербурге, Уссурийске, Братске, Тюмени. Продуктовый портфель – более 300 наименований лекарственных препаратов и свыше 60 наименований фармсубстанций.