Следователи получат право конфисковывать криптовалюту

В российском уголовном праве вскоре официально появится понятие «цифровой валюты», которое позволит рассматривать криптовалюту как обычное имущество и применять меры принудительного изъятия в ходе расследования преступлений. Это решение принято правительственной комиссией по законопроектной деятельности, согласно двум источникам, близким к этому процессу. Ожидается, что соответствующий законопроект поступит на обсуждение Госдумы в ближайшем будущем, сообщает газета "Ведомости".

Разработчиком законопроекта выступает Министерство юстиции России. Сегодня законодательство не регулирует правовой статус криптовалюты, что значительно затрудняет проведение следственных мероприятий в отношении преступников, использующих цифровые активы. Одной из главных проблем является отсутствие четких правил для фиксации и сохранения криптографических денежных единиц. Поэтому необходимость внесения изменений назрела давно.

Авторы поясняют, что нововведение даст возможность оперативно реагировать на случаи выявления цифровой валюты в процессе уголовных расследований. Если закон примут, органы власти смогут проводить арест криптовалют с привлечением специалистов, обеспечивающих правильное обращение с такими активами.

Важно отметить, что цифровая валюта ранее уже признавалась имуществом в ряде законов — о банкротстве, борьбе с отмыванием денег и коррупцией.

Как рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, при наложении ареста на цифровую валюту она будет изыматься с участием специалиста, что дает гарантию правильного обращения с таким специфичным видом имущества. Валюта хранится на так называемых холодных и горячих кошельках. В случаях, когда валюта хранится на горячем кошельке, она будет переводиться на специальный адрес-идентификатор, что обеспечит ее сохранность. В случае с холодным кошельком могут быть конфискованы материальные носители, на которых содержится код доступа к кошелькам, или уже установленный кошелек с доступом через конкретный материальный носитель.