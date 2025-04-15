Иностранцам разрешат вернуться в Россию, но только с особыми условиями

Российский союз промышленников и предпринимателей совместно с иностранными бизнес-сообществами формирует рабочие группы, разрабатывающие рекомендации по созданию условий для возврата иностранных инвесторов в Россию. Согласно нескольким источникам, среди участников процесса значатся крупные российские предприятия, иностранные объединения вроде американской торговой палаты и ассоциации европейского бизнеса, а также организации, представляющие малый и средний российский бизнес («Деловая Россия», ТПП, «Опора России»), сообщает газета "Ведомости".

Ранее сообщалось, что российское правительство изучает возможные сценарии возвращения западных фирм обратно на отечественный рынок. Решение о допуске иностранных предприятий будет приниматься специальной межведомственной комиссией по вопросам инвестиций, учитывая позицию соответствующих ведомств и возможный риск для российского рынка от восстановления деятельности тех или иных компаний. Среди предварительных условий называют обязательную локализацию производств внутри страны, передачу передовых технологий российским компаниям и создание рабочих мест для россиян.

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть механизмы регулирования возвращения на российский рынок компаний, желающих вновь начать деятельность в стране. Он подчеркнул, что отечественные производители должны иметь преимущества перед зарубежными в рамках правил ВТО.

«Нам создали определенные трудности, и мы можем соответствующим образом регулировать возвращение тех, кто хочет вернуться, обеспечивая преимущества для собственных производителей. Это нужно сделать тонко и аккуратно, но обязательно», — заявил президент на пленарном заседании Форума будущих технологий.

Президент также отметил необходимость внимательного подхода к возвращению иностранных компаний, чтобы сохранить приобретенный потенциал. Он добавил, что санкции сыграли стимулирующую роль для России, и подчеркнул, что российские компании все чаще обращаются к отечественным ученым за помощью, причем их решения часто оказываются более эффективными, чем зарубежные.