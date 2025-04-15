Трамп готов отменить пошлины взамен закупок и налогов для IT-компаний

Администрация Дональда Трампа планирует поставить жесткие условия странам, стремящимся подписать торговые соглашения с Соединенными Штатами. Государства должны будут увеличить закупки газа и сельскохозяйственной продукции, снизить таможенные ставки на американскую продукцию и уменьшить налоговые нагрузки для крупных технологических компаний, таких как Google и Apple, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на The Washington Post.

От потенциальных торговых партнеров администрация США требует убрать нетарифные ограничения, ослабив технические стандарты и регуляторные проверки импортных товаров. Однако самой сложной задачей может стать запрет китайским товарам попадать на американский рынок через третьих посредников, особенно Мексика и Вьетнам пострадают сильнее всех.

Эта политика направлена на снижение зависимости США от китайской продукции и ограничение возможностей китайских экспортеров обходить введённые администрацией пошлины. Китайские компании активно используют производственные площадки в Мексике, пользуясь льготами по торговым соглашениям между двумя странами. Эксперты предупреждают, что подобные шаги способны вызвать глобальные экономические изменения и рост торгового дефицита Америки с соседними государствами.