Двойная индексация пенсий начнётся с 2026 года

Страховые пенсии российских граждан с 2026 года начнут ежегодно индексироваться два раза: сначала в феврале исходя из официальной годовой инфляции, а затем в апреле согласно росту доходов Социального фонда страны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на одном из совещаний правительства, где была утверждена новая стратегия поддержки пожилых граждан.

Напомним, что в январе 2025 года Россия вновь начала ежегодную индексацию выплат работающим пенсионерам, затронув около 7,5 миллионов человек. В феврале прошлого года такие выплаты были дополнительно увеличены до показателя прошлогодней инфляции, а с апреля социальная пенсия выросла сразу на 14,5%.

Согласно официальным данным Социального фонда, на январь 2025-го в стране насчитывалось свыше 41 миллиона пенсионеров, составляющих почти треть от общего числа жителей. Чтобы получать страховую пенсию, россиянам потребуется соответствовать следующим критериям: достигнуть пенсионного возраста, отработать минимум 15 лет официально и накопить не меньше 30 индивидуальных пенсионных баллов.