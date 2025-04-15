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Сумма страховки по вкладам удвоится. Что это значит?

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Россияне смогут рассчитывать на увеличение лимита страховой выплаты по банковским вкладам.

Речь идет о депозитах физических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытых сроком от трёх лет и использующих безотзывные сберегательные сертификаты. Как сообщает РБК, ссылаясь на разработанный проект закона, компенсационная сумма возрастёт с текущих 1,4 млн рублей до 2,8 млн рублей.

Авторы инициативы подчеркнули, что нововведение позволит привлечь в банковские учреждения больше стабильных денежных средств на длительный период. По словам представителей Центрального банка, повышение размера гарантированной суммы должно стимулировать приток долгосрочного капитала.

Агентство по страхованию вкладов выразило поддержку данной инициативе, считая её эффективной мерой для увеличения доверия граждан к финансовым институтам. Повышенные гарантии, уверены эксперты, станут дополнительным фактором развития рынка долгосрочных депозитов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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