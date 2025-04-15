Упаковку в России планируют превращать в стройматериалы: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп планирует сократить бюджет Госдепа почти на 50%, упаковку могут начать превращать в стройматериалы, ввод жилья в стране вырос, а в Иркутске стали возводить новую четырехзвездочную гостиницу. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Сокращение бюджета

Президент США Дональд Трамп планирует сократить бюджет Госдепа почти на 50%, отмечают зарубежные издания. В частности, это коснется средств на ООН и НАТО. Кроме того, предложено урезать выделение денег на гуманитарную помощь, глобальное здравоохранение и международные организации, на последние – примерно на 90%. Принимать ли данное предложение, будет решать Конгресс.

Рост ввода жилья

Объем ввода жилья в эксплуатацию в России вырос на 8,9% за I квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года до показателя в 32 млн кв. метров. Цифры продолжают расти и в 2025-м: в марте было введено более 10,5 млн кв. м жилья, что на 21,1% больше показателей марта 2024 года. За январь-март также фиксируется рост – на 20,1% в сравнении с 2024-м.

Новая жизнь упаковки

В России обсудят новую экологическую идею: отмечается, что фольгу с полиэтиленом непросто перерабатывать, потому предлагается использовать ее при создании стройматериалов. Ранее были придуманы проекты поддонов и скамеек. Предложением заинтересовался президент РФ Владимир Путин, который намерен обсудить вопрос с представителями профильных ведомств.

Пятый кандидат

В Иркутске на выборы мэра зарегистрировался пятый кандидат. Им стала пенсионерка Светлана Грабарь. Она составит конкуренцию действующему главе города, общественнику, боксеру, чиновнику. Депутаты определят мэра 21-22 апреля в рамках конкурса, поскольку прямые выборы были отменены в 2014 году.

Новая гостиница

В Иркутске начали строить новую четырехзвездочную гостиницу. Состоялась торжественная церемония заложения фундамента. Новый комплекс будет включать 161 комфортабельный номер, ресторан, фитнес-клуб и конференц-зал вместимостью до 150 гостей. Объект сможет обслуживать около 25 тысяч туристов ежегодно. Отель ориентирован преимущественно на клиентов корпоративного сегмента. Ввести объект в эксплуатацию планируют к 2027 году.