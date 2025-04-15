Средняя максимальная ставка по вкладам снизилась в апреле 2025 года

Центральный банк России обнародовал итоги мониторинга средних максимальных процентных ставок по банковским вкладам за апрель текущего года. Согласно предоставленным данным, первая декада апреля показала снижение среднего максимального процента относительно предыдущего месяца.

Максимальная ставка первой декады апреля 2025 года составила 20,05%, тогда как в марте аналогичный показатель находился на отметке 20,74%. Таким образом, произошло снижение примерно на 0,69 пункта.

Расчёт индикатора производится Центробанком путём усреднения показателей десяти ведущих финансовых учреждений России, среди которых находятся крупнейшие государственные и коммерческие банки: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Почта Банк, Московский кредитный банк (МКБ), Тинькофф Банк («Т-Банк»), Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Регулятор также уточнил показатели по различным видам срочности вкладов:

- До 90 дней включительно — 18,84%

- От 91 до 180 дней — 19,49%

- От 181 дня до одного года — 19,37%

- Более одного года — 17,81%

Эти данные свидетельствуют о постепенном снижении доходности краткосрочных и среднесрочных депозитов в крупных банках страны.

Напомним, с целью сдерживания роста цен ЦБ поднял ключевую ставку до 21% в октябре 2024 года. С этого момента она остаётся неизменной. Очередное решение по ставкам ожидается 25 апреля 2025 года.