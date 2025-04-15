«Вкусы Азии» от «Слаты» пополнили ассортимент товарами из Таиланда и Вьетнама

Уже 2 года сеть супермаркетов «Слата» развивает проект «Вкусы Азии». На специально выделенных полках представлено более 150 разнообразных товаров из азиатских стран. Покупатели отдают предпочтение лапше, напиткам и сладостям.

В апреле сеть обновила линейку предложений оригинальными товарами из Таиланда и Вьетнама.

Интерес к товарам из Азии растет с каждым годом, на полках «Слаты» представлена широкая палитра вкусов, а новые азиатские тренды повышают спрос. «Слата» заинтересована в эксклюзивных поставках и брендах, поэтому активно развивает прямой импорт. Большая часть товаров приезжает из Китая.

Уже с апреля на полках можно найти и новинки из Таиланда и Вьетнама – оригинальное кокосовое молоко, пасты для приготовления супа «Том Ям», лапшу быстрого приготовления «Фо Бо» или рамен, тайский рис, соусы, газированные напитки, сушеные ананасы, манго, папайю, бананы и многое другое.

– Уникальность ассортимента «Вкусы Азии» в «Слате» в том, что мы везем оригинальные бренды и продукцию. Это существенно отличает нас от тех, кто предлагает товар, произведенный в других странах специально для России. Мы постоянно работаем с ассортиментом, привозим новинки. Уже летом появятся товары из Кореи, – рассказала коммерческий директор торговой сети «Слата» Ирина Береснева.

По прошествии 2 лет специалисты сети уже уверенно могут говорить о предпочтениях сибиряков. Устойчивый и высокий спрос на лапшу, снеки и напитки. Высокие показатели продаж и у традиционных азиатских продуктов – чуки и кимчи. У молодежи популярны кондитерские изделия в ценовой категории около 50 – 100 рублей, а распространение k-pop культуры определяет, какой ассортимент будет востребован в ближайший год.

«Слата» внимательно относится к интересам покупателей и, предлагая новый ассортимент, всегда оценивает спрос и чувствительность к цене. К примеру, анализ покупок показал, что покупатель желает пробовать новое, тестировать вкусы по цене до 149 рублей.

– Наш основной фокус – это средняя цена. Мы не привозим товары из высокого ценового сегмента, потому что понимаем: клиент не всегда готов попробовать тот или иной продукт за очень большие деньги, опасаясь, что он может не прийтись ему по вкусу. Поэтому выбрали для себя одну ценовую стратегию – «средний» и «средний +». Мы сконцентрировались на подобных предложениях, – добавила Ирина Береснева.

Резюмируя, коммерческий директор торговой сети «Слата» отметила, что сеть взяла курс на развитие предложений по целевым группам и в 2025 году продолжит привозить новинки, которые можно найти на стеллажах «Вкусы Азии» и Asia Beauty, отдельные предложения «Молодежка», а также товары на тематических фестивалях. В апреле завершается фестиваль «Сибирь», на смену ему приходит «Товары из Белоруссии». В среднем это 75 новинок, лучшие из них остаются на постоянной основе.