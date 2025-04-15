Danone навсегда покинул российский рынок: потерян контроль над активами

Французская компания Danone окончательно потеряла возможность возвращения на российский рынок. Об этом объявил председатель совета директоров Health & Nutrition (ранее известная как "Данон Россия"), Руслан Алисултанов. Компания лишилась контроля над собственным бизнесом в стране, вследствие чего возвращение стало невозможным, сообщает ТАСС.

Это решение связано с общей тенденцией среди иностранных компаний, покинувших Россию после 2022 года. Так, ранее президент Amcham (Американская торговая палата в России) Роберт Эйджи подтвердил, что треть американских компаний потеряли право обратного выкупа своих активов в России.

Руслан Алисултанов подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается и среди других зарубежных фирм, ушедших с российского рынка. Теперь активы бывшего бизнеса Danone принадлежат новой компании Health & Nutrition, которая продолжает успешную деятельность на территории России.

Он уточнил, что выручка Health & Nutrition в 2024 году выросла на 21,6% по сравнению с 2023 годом, а объемы производства - на 20,6%.