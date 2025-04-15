Рубль растет: доллар упал ниже 83, евро достиг отметки 94

Укрепление национальной валюты продолжилось в понедельник, продемонстрировав положительную динамику на российском рынке. Доллар опустился ниже отметки 83, евро приблизился к 94.

Однако аналитики предупреждают, что несмотря на позитивные тенденции курса рубля, обстановка остаётся сложной. Хотя в первой половине дня рубль уверенно рос благодаря растущим ценам на нефть, позже котировки сырья пошли вниз, немного ослабив укрепления рубля.

«Котировки нефти и некоторых других ключевых для нашего экспорта сырьевых товаров находятся на относительно низких уровнях, а курс рубля по-прежнему завышен с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров. Это со временем усиливает неблагоприятное воздействие данного сочетания на многие компании, не только экспортеров», – подчеркивают эксперты БКС Мир инвестиций.