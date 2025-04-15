Решить жилищный вопрос социальным строительством предложили в Госдуме

Ипотека не может быть основным инструментом покупки недвижимости, передает газета «Известия» слова заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина.

Он заявил, что ипотека не может быть основным способом решения жилищного вопроса для большинства россиян. По его словам, даже в лучшие годы кредиты на жилье оставались недоступными для значительной части населения.

Депутат предложил масштабное строительство социального жилья и использование неэксплуатируемых государственных активов.

«При нынешних доходах для многих доступно только бесплатное жилье», – отметил Делягин, добавив, что такой подход уже применяется в оборонной промышленности и некоторых крупных городах.