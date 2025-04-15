Гриль-бар The Rocks закрывается в Иркутске

В Иркутске закрывается гриль-бар The Rocks. Заведение работает последний месяц, следует из данных организации в соцсети «ВКонтакте».

Фото: The Rocks в соцсети «ВКонтакте»

«Мы не «последний гвоздь в крышку», мы – последний танец на барной стойке. Бар The Rocks уходит красиво – с дымом, драйвом и безудержным весельем. Да, это последний месяц, но не повод для грусти. Мы делаем апрель легендарным, и вы обязаны быть частью этой истории», – отмечается в сообщении.

Бар намерен провести последние вечеринки 11, 12, 18, 19 и 25 апреля. По данным иркутских СМИ, закрытие связано с экономическими соображениями и невостребованностью формата.