Асфальтобетонный завод возобновил работу в Иркутске

В областном центре после зимы возобновил работу асфальтобетонный завод МУП «Иркутскавтодор». 90% всего асфальта, которым ремонтируют улицы Иркутска, делает именно это предприятие, рассказал мэр Руслан Болотов.

За час здесь выпускают порядка 100-120 тонн смеси. В активный строительный сезон в сутки будут производить до 2 тысяч тонн.

В этом году проведена работа по обновлению оборудования: сделан капремонт сушильного барабана, мельничного комплекса, что повысило качество материалов.

«Коллектив не зависит от внешних факторов и сторонних производителей, поскольку теперь весь цикл продукции, начиная от минеральных порошков и эмульсии, заканчивая самой асфальтовой смесью, производят здесь», – пояснил глава города.

Также куплено оборудование для изготовления бетонных плит для ремонта трамвайных путей: за неделю производят порядка 60 штук. Их укладывают вместо старых элементов.