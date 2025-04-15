Иркутянка заплатила чиновнице 30 млн рублей, чтобы спасти мужа от покушения на убийство

Работницу УСБ ГУФСИН России по региону заподозрили в мошенничестве. Предполагается, что она «развела» свою состоятельную знакомую в Иркутске на деньги, придумав вымышленные причины для их уплаты, сообщает пресс-служба СУ СКР по Приангарью.

По версии следствия, в период с марта 2020 года по июнь 2021 года чиновница, осведомленная о финансовом благополучии своей знакомой, целенаправленно дезинформировала последнюю. Обвиняемая распространяла сведения о якобы готовящемся покушении на жизнь мужа приятельницы, а также о перспективе назначения этой женщины на руководящую должность в структуре регионального здравоохранения.

«Руководствуясь личной заинтересованность, фигурантка также предоставила ложную информацию о наличии у нее влиятельных контактов в правоохранительных органах и о возможности содействия в решении упомянутых вопросов за определенное денежное вознаграждение», – пояснили в СК.

Женщина в надежде дать взятку сотрудникам правоохранительных органов для решения своих проблем передала предполагаемой аферистке не менее 30 млн рублей, которыми последняя распорядилась по своему усмотрению.

Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и дачи взятки, ведется расследование.