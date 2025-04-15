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Трамп заявил о «дедлайне» для Путина

Президент США Дональд Трамп рассказал о дедлайне для лидера России Владимира Путина, а также выразил свое отношение к украинскому конфликту.

«Если бы Байден был компетентен, и если бы Зеленский был компетентен. Я не знаю, компетентен ли он. У нас была тяжелая встреча с этим парнем здесь. Он просто продолжал просить все больше и больше. Эту войну никогда не следовало допускать», – цитирует Трампа РБК.

Также американский лидер заявил о «психологическом дедлайне» для заключения перемирия, но не раскрыл, каком именно.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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