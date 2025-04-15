Иркутская область заняла 19 место в России по динамике потребительского спроса

За прошлый год показатель вырос на 8,9% – до 34,5 тыс. рублей в месяц. Данные приводи РИА Новости.

Место Регион Динамика потребительского спроса Среднедушевые траты 6 Новосибирская область 10,4% 44,1 тыс. руб. 19 Иркутская область 8,9% 34,5 тыс. руб. 42 Красноярский край 6,5% 37,2 тыс. руб. 59 Республика Бурятия 4,5% 34,3 тыс. руб.

Республика Адыгея показала рекордный рост потребительского спроса в 2024 году — 20,7%. В топ-5 также вошли Карачаево-Черкесия (+11,7%), Башкортостан (+11,2%), Челябинская (+10,8%) и Тульская (+10,4%) области.

Единственным регионом со снижением спроса стал Севастополь (-4,3%), где особенно сократились расходы на общепит. Средние потребительские расходы россиян составили 43,5 тыс. рублей в месяц, что на 17% выше уровня 2023 года.

Эксперты связывают общий рост спроса на 6,4% с увеличением зарплат и кредитной активностью. Лидерами по расходам стали Москва (77,5 тыс. руб.), Санкт-Петербург (60,7 тыс. руб.) и Краснодарский край (59,7 тыс. руб.).