Иркутская область заняла 19 место в России по динамике потребительского спроса

За прошлый год показатель вырос на 8,9% – до 34,5 тыс. рублей в месяц. Данные приводи РИА Новости.
|
Место
|
Регион
|
Динамика потребительского спроса
|
Среднедушевые траты
|
6
|
Новосибирская область
|
10,4%
|
44,1 тыс. руб.
|
19
|
Иркутская область
|
8,9%
|
34,5 тыс. руб.
|
42
|
Красноярский край
|
6,5%
|
37,2 тыс. руб.
|
59
|
Республика Бурятия
|
4,5%
|
34,3 тыс. руб.
Республика Адыгея показала рекордный рост потребительского спроса в 2024 году — 20,7%. В топ-5 также вошли Карачаево-Черкесия (+11,7%), Башкортостан (+11,2%), Челябинская (+10,8%) и Тульская (+10,4%) области.
Единственным регионом со снижением спроса стал Севастополь (-4,3%), где особенно сократились расходы на общепит. Средние потребительские расходы россиян составили 43,5 тыс. рублей в месяц, что на 17% выше уровня 2023 года.
Эксперты связывают общий рост спроса на 6,4% с увеличением зарплат и кредитной активностью. Лидерами по расходам стали Москва (77,5 тыс. руб.), Санкт-Петербург (60,7 тыс. руб.) и Краснодарский край (59,7 тыс. руб.).