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Иркутская область заняла 19 место в России по динамике потребительского спроса

За прошлый год показатель вырос на 8,9% – до 34,5 тыс. рублей в месяц. Данные приводи РИА Новости.

Место

Регион

Динамика потребительского спроса

Среднедушевые траты

6

Новосибирская область

10,4%

44,1 тыс. руб.

19

Иркутская область

8,9%

34,5 тыс. руб.

42

Красноярский край

6,5%

37,2 тыс. руб.

59

Республика Бурятия

4,5%

34,3 тыс. руб.

Республика Адыгея показала рекордный рост потребительского спроса в 2024 году — 20,7%. В топ-5 также вошли Карачаево-Черкесия (+11,7%), Башкортостан (+11,2%), Челябинская (+10,8%) и Тульская (+10,4%) области.

Единственным регионом со снижением спроса стал Севастополь (-4,3%), где особенно сократились расходы на общепит. Средние потребительские расходы россиян составили 43,5 тыс. рублей в месяц, что на 17% выше уровня 2023 года.

Эксперты связывают общий рост спроса на 6,4% с увеличением зарплат и кредитной активностью. Лидерами по расходам стали Москва (77,5 тыс. руб.), Санкт-Петербург (60,7 тыс. руб.) и Краснодарский край (59,7 тыс. руб.).


/ Сибирское Информационное Агентство /


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