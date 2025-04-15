Открытые автомобильные парковки обновят у иркутского аэропорта

Около аэропорта Иркутска обустроят новые автомобильные парковки. В настоящее время определен подрядчик, который выполнит работы. Они намечены на период с 15 апреля до 1 декабря 2025 года, следует из документации на портале госзакупок.

Изображение из документации с портала госзакупок

Подрядной организации предстоит провести благоустройство территории, вертикально-планировочные работы, устройство асфальтового покрытия, ремонт колодцев, разметку, навигацию, устройство тактильной плитки для маломобильных граждан.

Стоимость контракта составляет 115,5 млн рублей.