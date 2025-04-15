V Байкальский экологический диктант пройдет в Иркутске при поддержке ИНК

В Иркутске 15 мая пройдет V Байкальский экологический диктант. Генеральным спонсором проекта выступает Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Диктант будет посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он объединит вопросы экологии озера Байкал, культурно-исторические факты и тему патриотизма народов Байкальского региона.

Главной площадкой диктанта станет Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук. Принять участие в диктанте может любой желающий, как очно на зарегистрированных площадках, так и онлайн. Организации могут зарегистрироваться в качестве площадок до 5 мая 2025 года. Подробная информация о подготовке и проведении диктанта будет опубликована на сайте Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы.

Байкальский экологический диктант впервые прошел в 2021 году. С каждым годом число участников и география проекта растут: в 2024 году диктант написали более 12,5 тысяч человек из 28 регионов.

ИНК традиционно уделяет значительное внимание вопросам экологии, реализует собственные природоохранные проекты и поддерживает общественные инициативы. Компания регулярно проводит мониторинг состояния окружающей среды на территориях присутствия, организует мероприятия по лесовосстановлению и зарыблению водоемов в Сибири и Якутии. Волонтеры компании ежегодно участвуют в масштабных экоакциях и всероссийских субботниках, проводят тематические уроки и конкурсы для школьников. В 2025 году компания разработала и внедрила программу сохранения биоразнообразия, которая позволит систематизировать и повысить эффективность мер по сохранению природных экосистем.