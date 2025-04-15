Объем товарных кредитов в России продолжает снижаться

В марте 2025 года россияне оформили 207 тыс. таких продуктов. Данные приводит «Объединенное кредитное бюро».

Объем POS-кредитования в России продолжает снижаться. В марте 2025 года россияне оформили 207 тыс. товарных кредитов на сумму 12,7 млрд рублей, что на 62% меньше по количеству и на 65% по объему по сравнению с мартом прошлого года.

Средний размер POS-кредита сократился до 61 тыс. рублей.

В первом квартале 2025 года выдано 638 тыс. товарных кредитов на 39 млрд рублей, что на 61% меньше показателей аналогичного периода 2024 года. При этом полная стоимость кредита в марте составила 28,78%, но к началу апреля снизилась до 27,41%.

Лидерами по объему выдач стали:

Москва (1,16 млрд руб.),

Московская область (836 млн руб.),

Санкт-Петербург (551 млн руб.).

Наибольшие средние суммы кредитов зафиксированы в:

Чечне (99 тыс. руб.),

Якутии (76 тыс. руб.),

Дагестане (75 тыс. руб.).

Средний срок кредитования варьировался от 11 месяцев в Севастополе до 15 месяцев в нескольких республиках.