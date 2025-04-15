«Известия»: ЕС может пересмотреть отказ от российского газа

Растущие тарифы усиливают давление на европейскую экономику. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на мнение экспертов.

Европейские компании все чаще выступают за увеличение закупок российского газа, несмотря на ранее заявленные планы ЕС полностью отказаться от поставок из России. Еврокомиссия отложила публикацию дорожной карты по поэтапному прекращению импорта, а представители бизнеса, включая TotalEnergies и Engie, предлагают нарастить объемы до 70 млрд кубометров в год.

Эксперты отмечают, что для возобновления поставок ЕС придется урегулировать финансовые претензии к «Газпрому» и рассмотреть возможность эксплуатации «Северного потока».

Однако если контроль над транзитными маршрутами перейдет к США, цены на газ для Европы могут остаться высокими. Тем временем торговые войны с Вашингтоном и растущие тарифы усиливают давление на европейскую экономику, заставляя пересматривать энергетическую стратегию.