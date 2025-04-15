Выдачи ипотеки на новостройки в марте увеличились на треть

По итогам первого весеннего месяца аналитики платформы Домклик отметили изменения в распределении ипотек от Сбербанка среди различных сегментов недвижимости — новостроек, готовых объектов и индивидуального жилого строительства (ИЖС).



Несмотря на незначительное сокращение доли нового жилья в общей структуре выдач (-4 процентных пункта), объем выданных займов на строящиеся объекты вырос на 27%, достигнув отметки в 113,3 миллиарда рублей. Этому способствовало расширение льготных программ ипотечного кредитования.

Наибольший спрос на новостройки зафиксирован в Республике Бурятия (81%), Чувашии, Архангельской области, Хабаровском крае, Якутии и Рязанской области (по 80%), а также в Приморском крае (79,5%). По оценке экспертов, число договоров выросло почти на четверть.

Однако наиболее значительным оказалось увеличение спроса на готовое жилье («вторичка»), объемы которого составили свыше 50 миллиардов рублей (+62%). Доля приобретений квартир на вторичном рынке выросла до 30%.

При этом доля ипотеки на строительство индивидуальных домов осталась стабильной, однако денежные показатели увеличились на 20%. Эксперты связывают рост интереса к ИЖС с введением новых законодательных мер, направленных на повышение безопасности строительных процессов и прозрачности сделок.