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Депутат Госдумы предложил обязательную аккредитацию застройщиков ИЖС банками

Александр Аксененко, зампредседателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, призвал российские банки ввести единую систему аккредитации для компаний-застройщиков в секторе индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Это предложение предусматривает стандартизированную процедуру проверки надежности фирм, работающих в данной отрасли, чтобы исключить участие ненадежных участников рынка.

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«Необходимо обязать банки проводить аккредитацию компаний сферы ИЖС по единому шаблону для всех финансовых учреждений, проверяя надежность, финансовое состояние и качество выполненных ими работ»,— подчеркнул Аксененко в интервью агентству ТАСС. Политик уверен, что такие меры позволят минимизировать риски мошенничества со стороны недобросовестных застройщиков и повысить уровень ответственности банков перед клиентами.

При введении подобной системы в случае выявления нарушений со стороны строительной организации ответственность за последствия будут нести также и кредитные учреждения, выдававшие финансирование таким компаниям. Сейчас количество пострадавших семей от деятельности сомнительных застройщиков насчитывает около трех тысяч человек из тридцати одного региона страны, общий размер ущерба достигает примерно 30 миллиардов рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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