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Ветер вновь обрушился на Иркутскую область: он может разогнаться до 35 км/ч

В Иркутской области ухудшается погода. Уже сейчас жители ощущают порывы сильного ветра. В ближайшие сутки также прогнозируются осадки, следует из данных регионального Гидрометцентра.

Сегодня и завтра северо-западный ветер может разогнаться в среднем до 20 м/с по области. В частности, в западных, центральных, южных районах вероятны порывы до 23 м/с, а также дождь и мокрый снег. По средней части озера Байкал возможен ураган с порывами до 35 м/с.

В Иркутске вероятны порывы до 23 м/с. Также прогнозируется похолодание: ближайшей ночью ожидается 0…+2 градуса, днем 16 апреля – до +10 градусов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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