Лед на Байкале превращается в открытую воду

Активные процессы таяния льда наблюдаются на Байкале и других водоемах Иркутской области. Подробности об обстановке рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«На озере Байкал вдоль береговой полосы, также в проливе Ольхонские ворота, у мысов в Мухорском заливе, возле острова Хунык – открытая вода. По всей акватории идёт активное разрушение ледового поля», – пояснили в ведомстве.

На водохранилищах наблюдаются негативные изменения структуры льда, в заливах – местами открытая вода, забереги, промоины, трещины. Реки региона также постепенно освобождаются от покрова.

Выход и выезд на поверхность водоемов являются смертельно опасными.