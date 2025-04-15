Предложение арендного жилья в России достигло максимума за три года

Число объявлений в первом квартале выросло на 23%. Данные приводит Дом.РФ.

В первом квартале 2025 года количество объявлений о сдаче квартир выросло на 23% до 101 тыс. – это рекорд с середины 2022 года. Особенно заметно увеличилось предложение студий и однокомнатных квартир: в Москве число объявлений о сдаче студий выросло на 49%.

На фоне роста предложения арендные ставки продолжили снижаться. Средняя цена аренды в Москве упала до 91 тыс. рублей (-10%), в Санкт-Петербурге – до 48 тыс. (-7%), в регионах – до 36 тыс. рублей (-3%). Это стимулировало спрос: количество закрытых сделок выросло на 45%, а просмотров объявлений – на 4%.

При этом доходность аренды в Москве немного выросла до 6,8%, тогда как в Петербурге продолжила снижаться.

«С учетом большого объема предложения на рынке арендного жилья уже второй квартал отмечается изменение поведенческого сценария потенциальных арендаторов. При выборе арендуемой квартиры ключевыми факторами становятся ежемесячная стоимость аренды и транспортная доступность без привязки к конкретному округу или району. Особенно отчетливо этот тренд прослеживается в отношении квартир большой площади: трех- и четырехкомнатных квартир. Отмечается ориентация на функциональность планировок», – отметил заместитель директора по развитию арендного жилья Дом.РФ Илья Климов.