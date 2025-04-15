Доллар в шаге от годового дна: что ждет рубль дальше?

Рубль продолжает укрепляться, и иностранные валюты близки к обновлению минимумов 2025 года, что соответствует летним уровням 2023–2024 годов. Почему иностранные валюты слабеют, а рубль укрепляется?

На 15 апреля курс внебиржевого доллара США, установленный ЦБ, составил 82,76 рубля, снизившись на 1,5%. Евро потерял 2,1%, достигнув 94,16 рубля, а биржевой юань опустился на полпроцента, пара CNY/RUB — до 11,2.

«До мартовского минимума доллару не хватает около 1,5%. Месяц назад на панике он стоил 81,5 рубля, затем произошел отскок выше 86, и теперь он снова близок к годовому дну. Доллар остается на двухлетних минимумах, таких низких значений он достигал летом 2023 года», — отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

На ситуацию влияют дисбаланс российского экспорта и импорта — притоки валюты остаются высокими, а спрос на валюту для импорта низким. Также значительное влияние оказывает глобальная динамика доллара. Индекс DXY находится на минимумах весны 2022 года, и через кросс-курсы слабость мирового доллара передается на внутренний курс валют в России. Индекс DXY уже перепродан, что может замедлить падение пары USD/RUB и не позволить пробить годовое дно.

«К концу весны курс, вероятно, будет ближе к 90 рублям, чем к 80 — экспорт замедлится, импорт оживет, а ЦБ может предпринять монетарный разворот. Это факторы, которые могут ослабить рубль и изменить настроение на валютных рынках. Однако для биржевого юаня техническая картина все же не исключает локального пробоя мартовского дна и временного снижения до минимумов лета прошлого года. До минимума 2025 года остается полпроцента: было 11,13 рубля, при текущем уровне 11,19», предупреждают аналитики.