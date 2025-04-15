Большинство иркутян согласны с началом работы подростков с 14 лет

Опрос SuperJob выявил интересные данные относительно взглядов иркутских родителей на возможность начала трудовой деятельности детей-подростков. Лишь небольшой процент респондентов (3%) одобряют начало работы детьми младше 12 лет, в то время как подавляющее большинство склоняется к началу подработки ближе к переходному возрасту.

Результаты опроса

- До 12 лет: Только 3%

- 12–13 лет: Допускают около 7%

- 14–15 лет: Большинство поддерживает этот возраст (40%)

- 16–17 лет: Поддержка составляет около четверти опрошенных (24%)

- Только с 18 лет: Это позиция лишь каждого десятого родителя (11%)

- Получение профессии перед работой: Полагают некоторые респонденты (5%)

При этом отмечается различие мнений между матерями и отцами: первые склонны поддерживать работу начиная с 16 лет (35%), тогда как вторые предпочитают раннее вовлечение в рабочую среду, предпочитая старт с 14 лет (41%).

Изменения в российском законодательстве также подтверждают интерес общества к вовлечению молодежи в рынок труда раньше. Согласно поправкам, внесенным президентом Владимиром Путиным, теперь подростки старше 14 лет смогут официально работать даже в выходные дни летом, если эта деятельность проходит через службы занятости или государственные молодежные отряды.