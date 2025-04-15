Как правильно вычислить налог на вклады за 2024 год?

Если ваши деньги приносят вам прибыль в виде процентов по банковским вкладам, важно учитывать, что такая прибыль облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Чтобы точно определить сумму налога, которую придется уплатить государству, рассмотрим порядок расчета подробнее.

Что такое налоговая база и как её рассчитывать?

Налогооблагаемая база формируется исходя из превышения общего размера полученного вами процентного дохода над определенным лимитом. Этот лимит рассчитывается следующим образом: максимальная ключевая ставка Центрального банка РФ на начало налогового периода умножается на 1 миллион рублей. По состоянию на 2024 год максимальная ключевая ставка составила 21%, следовательно, порог равен 210 тысячам рублей (1 000 000 руб. * 0.21 = 210 000 руб.).

Например, если ваш суммарный доход от процентов по вкладам за весь 2024 год составил 528 тысяч рублей, то ваша налогооблагаемая база составит разницу между этими суммами: 528 000 - 210 000 = 318 000 рублей. Именно с этой разницы вы будете платить налог по ставке 13%.



Таким образом, расчет выглядит так: (528 000 - 210 000) * 0,13 = 41 340 рублей.

Однако помните, что не всякая прибыль облагается таким налогом. Доходы от депозитов, ставка по которым ниже 1% годовых, освобождаются от налогообложения, равно как и средства, размещённые на специальных счетах эскроу.

Когда подавать декларацию и как оплатить налог?

Информация обо всех доходах в виде процентов поступает в налоговые органы непосредственно от самих банков автоматически. Вам не потребуется самостоятельно передавать сведения о ваших вкладах. Получив налоговое уведомление, которое придет в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика или портал госуслуг, вы сможете увидеть итоговую сумму налога к оплате.

Оплатить налог надо не позже 1 декабря следующего года, то есть в нашем примере — до 1 декабря 2025 года.