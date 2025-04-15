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Американские бизнесмены требуют отмены запрета на инвестиции в Россию

Американская торговая палата в России предложила правительству США смягчить ряд экономических мер против страны. Как сообщает журнал Эксперт, среди предложений Роберта Эйджи, главы AmCham, выделяются следующие ключевые инициативы:

1. Разрешение прямых инвестиций

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Предложение состоит в снятии американского запрета на прямые инвестиции в Россию, поскольку существующие ограничения мешают американским компаниям развивать бизнес в стране.

2. Улучшение финансового взаимодействия 

Отмена ряда финансовых ограничений, включая санкционные меры против российских банков, чтобы обеспечить бесперебойность международных платежей.

3. Частичное снятие секторальных санкций

Ослабление ограничений в определенных отраслях экономики, включая информационные технологии, авиацию, производство товаров класса люкс, медицинское оборудование и продукцию двойного назначения.

Эти рекомендации будут включены в официальный документ ("white paper"), который American Chamber of Commerce in Russia планирует обсудить с американскими властями и заинтересованными ведомствами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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