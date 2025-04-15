Уиткофф: Путин стремится к постоянному миру на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, комментируя недавнюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным, заявил о возможности заключения соглашения об урегулировании между Москвой и Киевом. Переговоры Уиткоффа и Путина прошли 11 апреля в Санкт-Петербурге, сообщает РБК.

Уиткофф отметил, что Путин стремится к миру на постоянной основе. «Кроме прекращения огня, мы получили ответ на этот вопрос», — заявил он в эфире Fox News, добавив, что сторонам «потребовалось некоторое время, чтобы прийти к этому».

Центральный вопрос урегулирования касается принадлежности пяти регионов — Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, но мирное соглашение этим не ограничивается. «Есть протоколы безопасности, пятая статья НАТО и множество связанных с этим деталей. Это сложная ситуация», — подчеркнул Уиткофф.

«Мы можем быть на пороге чего-то очень важного для мира в целом», — предположил он. Советник американского президента считает, что отношениям России и США можно «придать новую форму» через коммерческое сотрудничество, что приведет к стабильности в регионе.