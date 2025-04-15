Авиакомпании Китая отказываются от самолетов Boeing из-за торговых войн

Китай отказался от закупок самолётов Boeing в результате обострения торговых разногласий с США. Официальные власти КНР распорядились остановить прием новых моделей Boeing, временно прекратить закупку американской авиатехники и комплектующих. Решение принято после введения Пекином 125%-го тарифа на импорт продукции из Америки в ответ на аналогичные ограничительные меры Вашингтона.

Это решение существенно увеличивает расходы китайских авиаперевозчиков, вынужденных покупать самолёты и запчасти по завышенным ценам. Некоторые авиакомпании, ранее заключившие контракты на поставку Boeing, испытывают трудности с обслуживанием лизинга и эксплуатационными затратами, сообщает РБК.

По информации Aviation Flights Group, около десятка самолетов Boeing 737 MAX уже заказано крупными китайскими компаниями, такими как China Southern Airlines, Air China и Xiamen Airlines. Однако их поставка находится под вопросом, поскольку новые тарифы сделали покупку невыгодной.

Тем не менее, Китай оставляет небольшую лазейку для отдельных случаев поставки самолётов, чьи документы были оформлены до вступления пошлин в силу — 12 апреля текущего года.