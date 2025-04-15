Черемхово могут присвоить звание «Города трудовой доблести»

Также в Приангарье планируют присудить всем ветеранам ВОВ звания «Почетного гражданина Иркутской области».

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с депутатами Законодательного собрания анонсировал новые меры поддержки участников Великой Отечественной войны. В числе ключевых инициатив — присвоение Черемхово звания «Город трудовой доблести» и автоматическое присуждение всем ветеранам ВОВ звания «Почетный гражданин Иркутской области».

– По городу Черемхово ходатайство в адрес президента Российской Федерации уже подписано. Безусловно, черемховцы внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Это неоспоримый факт. Важнейшими являются изменения в законопроект о наградах, – обратился к депутатам Игорь Кобзев.

Отдельное внимание уделено повышению выплат труженикам тыла — ежемесячное пособие планируют увеличить с 403 до 2000 рублей. Инициатором законопроекта выступила депутат Лариса Егорова.

– Вклад тружеников тыла в победу в Великой Отечественной войне неоценим. Проявляя стойкость, самоотверженность и силу духа, наши земляки, в том числе, женщины и дети, ежедневно в тяжелейших условиях совершали трудовой подвиг. Мы должны обеспечить моральную и материальную поддержку этой категории граждан, – подчеркнул Игорь Кобзев.