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Иркутская область вошла в число регионов-лидеров по основным экономическим показателям

В 2024 году Приангарье нарастило доходы консолидированного бюджета на 7%.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

Под руководством председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева состоялось заседание Комитета по взаимодействию с участниками бюджетного процесса.

– По итогам 2024 года Иркутская область заняла лидирующие позиции среди регионов России по основным экономическим показателям и объему отчислений налогоплательщиков области в консолидированный бюджет Российской Федерации, – сообщил Константин Зайцев.

По итогам 2024 года зафиксирован рост доходов в консолидируемый бюджет, администрируемых органами государственной власти в рамках комитета, на 7%.

На 2025 год запланирована работа по поиску новых источников пополнения бюджета, включая проработку законодательных инициатив и взаимодействие с налогоплательщиками. Особое внимание уделено развитию экономики и социальной сферы, которые напрямую зависят от бюджетной наполняемости. В работе комитета участвуют представители федеральных и муниципальных органов власти, а также депутаты регионального парламента.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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