Дивидендные акции 2025: Кто из компаний удивит инвесторов по версии Цифра Брокер?

Пик ключевой ставки, вероятно, уже пройден, и доходности длинных ОФЗ начали снижаться, открывая захватывающие возможности для инвесторов. Аналитики из «Цифра брокер» уверены, что сейчас идеальное время обратить внимание на дивидендные акции с привлекательной доходностью. В своей стратегии на второй квартал 2025 года, под названием «Весеннее пробуждение», они представили топ-10 акций с ожидаемой дивидендной доходностью, а также поделились прогнозами о возможных дивидендных сюрпризах, которые могут порадовать инвесторов в 2025 году.

Топ-10 дивидендных акций в 2025 году*:

1. «Займер»: ожидаемый дивиденд — 36,3 руб., доходность — 25%.

2. «ИКС 5»: ожидаемый дивиденд — 696 руб., доходность — 21% (без учета спецдивиденда 648 руб.).

3. «Лента»: ожидаемый дивиденд — 206 руб., доходность — 14,5%.

4. МТС: ожидаемый дивиденд — 35 руб., доходность — 16%.

5. «ЕвроМедЦентр»: ожидаемый дивиденд — 124 руб., доходность — 16%.

6. «Ленэнерго», привилегированные акции: ожидаемый дивиденд — 29,1 руб., доходность — 14%.

7. «Сургутнефтегаз», привилегированные акции: ожидаемый дивиденд — 7,8 руб., доходность — 15%.

8. «Хэдхантер»: ожидаемый дивиденд — 460 руб., доходность — 14,8%.

9. ЛУКОЙЛ: ожидаемый дивиденд — 1000 руб., доходность — 15%.

10. «Газпром нефть»: ожидаемый дивиденд — 81 руб., доходность — 14,8%.

*дивидендная доходность указана на 15 апреля 2025 года

Дивидендные сюрпризы-2025

Аналитики прогнозируют, что некоторые компании могут преподнести дивидендные сюрпризы. Среди них — «Лента», которая по итогам 2024 года показала рекордный свободный денежный поток (FCF) и могла бы выплатить дивиденды, если бы не её фокус на M&A сделках, как отмечают в «Цифра брокер».

В декабре прошлого года «Лента» объявила о приобретении 100% акций АО «Торговый дом Эра», владеющего сетью магазинов «Улыбка радуги». Эксперты ожидают обновления стратегии и дивидендной политики компании, которая, вероятно, будет предусматривать выплату 100% от FCF в виде дивидендов.

Также возможным сюрпризом могут стать дивиденды от «ЕвроМедЦентра» (ЕМС). Несмотря на ожидания выплат после редомициляции, этого не произошло, так как ЕМС удерживает средства на депозитах из-за высоких процентных ставок. Аналитики предполагают, что с прогнозируемым снижением ставок в 2025 году компания может рассмотреть вопрос о возобновлении выплат. ЕМС не выплачивала дивиденды с 2022 года из-за кипрской регистрации, но в конце декабря 2023 года переехала на остров Октябрьский в Калининградской области.

Будущие выплаты «ИКС 5» также вызывают интерес у брокеров. В марте этого года совет директоров компании рекомендовал спецдивиденд в размере 648 руб. на акцию, что станет первой выплатой за несколько лет. Оценки доходности акций ритейлера разнятся, но участники рынка считают, что она может достигнуть 31% по итогам 2025 года.

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