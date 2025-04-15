Газпром добыл первый водород на Ковыктинском месторождении

Газпром объявил о получении первых объемов водорода из смеси пластового газа на Ковыктинском месторождении. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на топ-менеджера компании Александра Ишкова. По его словам, пока объем составляет всего несколько литров, однако для выделения чистого водорода требуются дополнительные технологические операции. В настоящее время наиболее перспективной считается металлогидридная технология очистки, позволяющая выделять водород из смеси газов.

Александр Ишков подчеркнул, что Газпром занимается производством водорода уже более сорока лет, главным образом на объектах перерабатывающей промышленности, включая Сосногорск. Тем не менее, коммерческий выпуск водорода ограничен отсутствием устойчивого рынка сбыта. Только в случае появления значительного спроса планируется создание новых производственных мощностей.

Кроме того, Ишков также отметил успешность реализации первого проекта по продаже углеродных единиц, полученных от сокращения выбросов метана с применением мобильной компрессорной техники. Компания планирует выпустить почти 50 миллионов углеродных единиц, подтвердив свою приверженность экологически ответственному ведению бизнеса.