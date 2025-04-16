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Китай отвергает газовый маршрут через Казахстан

Китай считает маршрут поставок газа из России через Казахстан слишком дорогим и предлагает сосредоточиться на газопроводе "Сила Сибири 2" или поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй, передает Интерфакс.

"Поставка газа из РФ через Казахстан не получается, так как там один переполненный газопровод. Строительство нового газопровода для российского газа будет дорогостоящим и нереальным", - отметил он.

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Посол считает, что стоит уделить внимание проекту газопровода «Сила Сибири — 2», который пройдет через Монголию в Китай.

Вице-премьер Александр Новак в ноябре 2024 года сообщил о изучении проекта по поставкам газа через Казахстан, предполагая мощность нового газопровода в 45 млрд куб. м в год, из которых 10 млрд будут направлены на газификацию северо-восточных областей Казахстана. Однако этот маршрут находится на начальном этапе проработки.

Основной канал экспорта российского газа в Китай — трубопровод «Сила Сибири», запущенный в 2019 году, с поставками в рамках договора между «Газпромом» и CNPC. Объемы поставок выросли с 15,5 млрд куб. м в 2022 году до 31 млрд куб. м в 2024 году. В декабре прошлого года «Газпром» сообщил о выходе проекта на полную мощность в 38 млрд куб. м.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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