Ветер оборвал провода и повалил деревья в Иркутске

Сильный ветер вновь бушевал в Иркутске – порывы достигали 22 метров в секунду. В результате непогоды были зафиксированы разрушительные явления, следует из данных мэрии.

«По ряду адресов в разных районах города произошел обрыв проводов. Упало несколько деревьев. На место оперативно выехали сотрудники аварийно-спасательной службы Иркутска и сетевых организаций», – отмечают власти.

Сломанные ветки на тротуарах и проезжей части подрядчики будут убирать завтра в течение дня.

Также производилось превентивное отключение электроснабжения. В настоящее время сетевые организации обратно подключают потребителей.