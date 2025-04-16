Почти 400 населенных пунктов остались без света из-за ветра в Иркутской области

Усиление ветра произошло в Иркутской области. Из-за разгула стихии без света остались почти 400 населенных пунктов, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Превентивно в связи с усилением ветра до 20 метров в секунду энергетики отключили электроснабжение в 394 населенных пунктах. Прошу с пониманием отнестись к временным неудобствам. Отключения проводятся ради нашей с вами безопасности», – пояснил глава региона.

Разгул стихии отмечался на нескольких территориях. Его почувствовали Тулунский, Братский, Куйтунский, Нижнеудинский, Чунский, Балаганский, Нукутский, Зиминский, Черемховский, Усольский, Иркутский районы и Ангарский городской округ, а также Иркутск.