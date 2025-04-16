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Иркутяне вдвое активнее ищут работу этой весной

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Жители Иркутска стали в два раза чаще интересоваться сменой работы по сравнению с прошлым годом. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

В марте 2025 года местные соискатели обновили или создали более 101 тыс. резюме – на 45% больше, чем годом ранее.

Наибольшую активность проявляют специалисты рабочих профессий (24% резюме) и сферы обслуживания (18%). Также растет спрос на вакансии в транспортной логистике (+69%), автомобильном бизнесе (+98%) и туристической отрасли (+67%). В отличие от прошлого года, ни одна профессиональная сфера не показала снижения интереса со стороны ищущих работу.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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