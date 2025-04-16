День открытых дверей прошел в базовом колледже Эн+ в Иркутске

Российский энергохолдинг Эн+ принял участие в едином Дне открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». В рамках государственной программы подготовки кадров компания развивает отраслевой энергетический кластер на базе Иркутского энергетического колледжа, являясь базовым работодателем этого учебного заведения.

Во время Дня открытых дверей Иркутский энергетический колледж посетили сотни потенциальных абитуриентов и их родителей. Сотрудники, преподаватели колледжа и команда амбассадоров «Профессионалитета» рассказали им о разработанных для ссузов образовательных программах с уклоном в различные направления IT, тепло- и гидроэнергетики, востребованные у базового работодателя – компании Эн+, об учебном плане, стипендиальной программе, ежегодной практике и перспективах дальнейшего трудоустройства в энергохолдинг по окончании учебных заведений.

Основатель энергохолдинга Олег Дерипаска не раз говорил о важности работы с молодежью для формирования потенциального кадрового резерва для компании.

– Мы комплексно подходим к подготовке инженерных кадров для компании и участвуем в проекте «Профессионалитет» с момента его основания. Это позволяет нам формировать молодую смену для сотрудников, расположенных в Сибири генерирующих объектов, а также готовить IT-специалистов, которые будут заниматься цифровизацией ГЭС и ТЭЦ. При этом число школьников, желающих поступить на «Профессионалитет» и получить востребованную профессию, ежегодно растет, равно как и количество заключенных выпускниками целевых договоров с нашей компанией, – Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора Эн+ по управлению персоналом.

– Нужно учиться для того, чтобы потом эффективно и правильно трудоустроиться. И всю свою жизнь получать удовольствие от своей работы. Именно поэтому на каждом Дне открытых дверей у нас такое большое количество представителей нашего опорного работодателя, энергохолдинга Эн+, с которым мы давно и плодотворно сотрудничаем, – Наталья Полубенцева, директор Иркутского энергетического колледжа.

Гости мероприятия могли принять участие в настоящих электромонтажных работах вместе с опытными энергетиками, провести пусконаладку интеллектуальной системы учета электроэнергии и определить показатели ее качества. Тематическое наполнение поддержанных Эн+ площадок было неслучайным – по этим направлениям в колледжах ведется углубленная подготовка, соответствующая запросу бизнеса.

Кроме того, школьники могли ознакомиться с местами своего будущего трудоустройства в ходе экскурсий. В Иркутской области они заранее посетили производственные объекты компании: Иркутскую и Усть-Илимскую ГЭС, подстанцию Восточную, а также различные ТЭЦ, входящие в Эн+.

«Профессионалитет» предусматривает ускоренный срок обучения – 3,5 года вместо стандартных четырех лет. Отдельный акцент, помимо освоения предметов федерального образовательного стандарта, сделан на углубленном изучении профильных дисциплин и практическом применении знаний. Кроме того, учащиеся могут пройти стажировку на промышленных объектах компании в Иркутской области, а также в Эн+ Диджитал, которая отвечает за цифровизацию энергохолдинга.

Студенты, заключившие целевые договоры с Эн+, получают возможность гарантированного трудоустройства по окончании обучения. В 2024 году конкурс в энергетический кластер превысил восемь человек на место.