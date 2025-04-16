Регионы получат субсидии на завершение долгостроев

Минстрой начал сбор заявок. Об этом пишет газета «Известия».

Минстрой России начал прием заявок от регионов на субсидии для завершения недостроенных объектов капитального строительства. Средства из федерального бюджета будут выделяться в рамках госпрограммы по обеспечению доступным жильем, а первые выплаты начнутся в 2026 году.

В федеральном реестре числится 773 объекта незавершенного строительства, по 696 из которых уже приняты решения: 321 здание планируется достроить, 216 – приватизировать, 155 – снести. Приоритет при распределении средств получат проекты с высокой степенью готовности и минимальными потребностями в финансировании.

Эксперты отмечают, что программа поможет вернуть в оборот объекты, в которые уже вложены бюджетные средства, но подчеркивают необходимость мер по предотвращению новых долгостроев. Для участия в программе регионам потребуется предоставить пакет документов, включая заключение госэкспертизы и подтверждение прав собственности на объект.