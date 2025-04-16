Торможение строительства жилья ожидают в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: США допускают возможность экономического партнерства с РФ, в России ожидают торможения строительства жилья, досрочные закрытия ипотеки, предположительно, сократятся до минимума, а в Иркутской области снова замечен разгул стихии. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Готовность к сотрудничеству

США допускают налаживание экономического партнерства с Россией после прекращения огня на Украине. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. «У России есть стимул прекратить этот конфликт, это может быть экономическое партнерство с США», – отметила Ливитт.

Минимум досрочных погашений

Аналитики спрогнозировали спад до минимума – 2% – досрочных погашений ипотеки в России. Это связывают с ростом ставок по банковским вкладам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, высокой долей льготных кредитов в ипотечных портфелях банков, а также снижением продаж жилья на вторичном рынке. Кроме того, отмечается слабая динамика выдач новых кредитов.

Торможение строительства

В России ожидается торможение строительства жилья. Соответствующий риск, по данным экспертов, является ожидаемым на фоне высокой ставки ЦБ. Такое положение дел вынуждает застройщиков откладывать старт новых проектов, тормозить реализацию текущих, ждать новых реалий. Отмечается снижение спроса как на вторичное, так и на новое жилье. Потому девелоперы осторожны в наращивании объемов строительства.

Снова ветер

Иркутскую область снова атаковал сильный ветер: на его фоне загорелись два жилых дома в Иркутском районе. В региональном центре повалило деревья и оборвало провода. По Приангарью почти 400 населенных пунктов остались без света – их обесточили в превентивных целях. Сгорело два жилых дома.Устранение последствий продолжается.

Разрушение льда

Лед на Байкале уверенно исчезает на фоне резкого потепления: вдоль береговой полосы, также в проливе Ольхонские ворота, у мысов в Мухорском заливе, возле острова Хунык – открытая вода. По всей акватории идет активное разрушение покрытия. Аналогичная ситуация и на других водоемах, выезд и выход на которые является опасным.