Goldman Sachs: к лету доллар достигнет 100 руб., к 2026 году — 120 руб.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что к лету доллар подорожает до 100 руб., в 2026 году курс достигнет 120 руб., а в 2027 и 2028 годах вырастет до 130 руб. На 15 апреля курс доллара к рублю упал ниже 83 руб. впервые с 20 марта, сообщает РБК.

По данным Bloomberg, рубль стал лучшей валютой 2025 года, превзойдя золото по доходности. С начала года рубль укрепился на 38% к доллару на внебиржевых торгах, тогда как золото подорожало на 23%. Российская валюта показала самый сильный рост к доллару среди мировых валют.

Укрепление рубля происходит на фоне ослабления доллара из-за торговых войн, активизировавшихся после прихода к власти президента США Дональда Трампа. Он ужесточил торговые пошлины в отношении Китая и планировал повысить их в отношении 200 стран, но внедрение меры было отложено на 90 дней.

На ситуацию на российском валютном рынке влияют дисбаланс экспорта и импорта — притоки валюты остаются высокими, а спрос на валюту для импорта низким. Также значительное влияние оказывает глобальная динамика доллара. Индекс DXY находится на минимумах весны 2022 года, и через кросс-курсы слабость мирового доллара передается на внутренний курс валют в России.

Аналитики БКС Мир инвестиций предупреждают, что укрепление рубля может быть недолгим. Они назвали единственную причину для его роста: «К концу весны курс доллара может вернуться к 90 рублям, а юань — к 12 рублям. Это будет связано с сокращением притоков экспортной выручки и увеличением оттоков валюты на импорт. Единственный сценарий, при котором среднесрочный валютный прогноз не оправдается, и рубль достигнет годовых максимумов — это быстрое завершение геополитического конфликта, что приведет к исчезновению риск-премии в курсе национальной валюты».