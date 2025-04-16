США требуют от 70 стран изолировать Китай: новый виток торговой агрессии

США планируют потребовать от 70 стран запретить китайским компаниям базироваться на их территориях и прекратить поставки китайских товаров, а также отказаться от импорта дешевых промышленных товаров из Китая в обмен на снижение пошлин, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Министр финансов США Скотт Бессент является одним из главных инициаторов этой идеи. Он уже представил план Дональду Трампу, согласно которому более 70 стран должны будут ограничить торговые связи с Китаем.

США хотят, чтобы их торговые партнеры запретили китайским компаниям базироваться на их территории и поставлять товары. Вашингтон также стремится, чтобы страны перестали импортировать дешевые промышленные товары из Китая.

Для стран, согласившихся на эти условия, США готовы снизить пошлины на импорт. Бессент рассчитывает, что такие меры ослабят экономику Китая, изолируют его и заставят пойти на уступки.

Напомним, 2 апреля США ввели строгие пошлины на импорт товаров из большинства стран, что привело к значительным колебаниям на мировых финансовых рынках. В ответ Китай наложил дополнительные тарифы в размере 34% к уже существующим. Трамп решил увеличить пошлины на китайские товары, и Китай ответил тем же. В результате к концу недели США повысили пошлины до 145%, а Китай — до 125%.