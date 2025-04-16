Новости

Трамп планирует сократить бюджет госдепа на 48%. Что это значит?

В 2026 финансовом году бюджет госдепартамента США могут урезать на 48% до $28,4 млрд с одобренных на 2025 г. $54,4 млрд, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Что планируют сократить?

1. Общее сокращение бюджета: В 2026 финансовом году планируется урезать бюджет госдепартамента на 48% — с $54,4 млрд до $28,4 млрд.

2. Программы гуманитарной помощи: Потеряют 54% финансирования.

3. Инициативы по здравоохранению: Сокращение на 55%.

4. Международные миротворческие операции: Полное прекращение финансирования.

5. Международные организации: Около 90% финансирования будет свернуто, включая поддержку ООН, НАТО и 20 других организаций.

6. Расходы на НАТО: Составляют менее $90 млн и не связаны напрямую с военными вопросами.

Читайте также:

Трамп анонсирует прямые переговоры с Ираном: новая ядерная сделка на горизонте?
8 апреля 2025
Трамп заявил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против России
31 марта 2025

7. Ограничения на наем и повышение зарплат: Возможные ограничения на наем новых сотрудников и повышение зарплат в госдепе.

8. Уменьшение льгот и поездок: Сокращение льгот и поездок для дипслужащих.

9. Сокращение должностей и отделов: Объединение должностей с похожим функционалом и упразднение некоторых отделов.

Без конгресса реализовать изменения в бюджете такого большого ведомства, как госдеп, не получится, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Эксперт объяснила, что единолично президент может только временно удерживать часть финансирования, для более полных решений нужны либо поправки в нынешний бюджет, либо соответствующие пункты в проекте будущего бюджета – все это должно быть одобрено конгрессом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Трамп вернулся в Белый дом, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (47)


Реклама на сайте

Кризис 2025, прогнозы, последние новости
Мировая экономика находится на пороге рецессии из-за внешней политики президента США
Дивидендные акции 2025: Кто из компаний удивит инвесторов по версии Цифра Брокер?
Рэй Далио: США на грани краха денежно-кредитной системы
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес