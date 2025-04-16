Трамп планирует сократить бюджет госдепа на 48%. Что это значит?

В 2026 финансовом году бюджет госдепартамента США могут урезать на 48% до $28,4 млрд с одобренных на 2025 г. $54,4 млрд, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Что планируют сократить?

1. Общее сокращение бюджета: В 2026 финансовом году планируется урезать бюджет госдепартамента на 48% — с $54,4 млрд до $28,4 млрд.

2. Программы гуманитарной помощи: Потеряют 54% финансирования.

3. Инициативы по здравоохранению: Сокращение на 55%.

4. Международные миротворческие операции: Полное прекращение финансирования.

5. Международные организации: Около 90% финансирования будет свернуто, включая поддержку ООН, НАТО и 20 других организаций.

6. Расходы на НАТО: Составляют менее $90 млн и не связаны напрямую с военными вопросами.

7. Ограничения на наем и повышение зарплат: Возможные ограничения на наем новых сотрудников и повышение зарплат в госдепе.

8. Уменьшение льгот и поездок: Сокращение льгот и поездок для дипслужащих.

9. Сокращение должностей и отделов: Объединение должностей с похожим функционалом и упразднение некоторых отделов.

Без конгресса реализовать изменения в бюджете такого большого ведомства, как госдеп, не получится, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Эксперт объяснила, что единолично президент может только временно удерживать часть финансирования, для более полных решений нужны либо поправки в нынешний бюджет, либо соответствующие пункты в проекте будущего бюджета – все это должно быть одобрено конгрессом.