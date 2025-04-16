Фонд «Экология» РСХБ проводит серию постер-сессий о микропластике для студентов вузов по всей стране

В преддверии Дня экологических знаний, который отмечается 15 апреля, Фонд «Экология» РСХБ подводит промежуточные итоги проекта «Экопросвещение», направленного на повышение экологической грамотности и развитие сферы обращения с отходами. Одним из ключевых мероприятий проекта стала тематическая постер-сессия о микропластике, которая уже прошла в ведущих вузах Москвы и других городов России.

Микропластик – одна из самых острых экологических проблем современности. Эти микрочастицы проникают в почву, воду и воздух, оказывая негативное влияние на экосистемы и здоровье человека. В рамках постер-сессии эксперты Фонда «Экология» делятся со студентами знаниями на следующие темы:

что такое микропластик и как он образуется;

какое влияние он оказывает на окружающую среду и организм человека;

как каждый может снизить его распространение в повседневной жизни.

Постер-сессии уже состоялись в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, РУДН, НИУ ВШЭ, МГИМО, НовГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и РГГРУ им. Серго Орджоникидзе. В ближайшее время Фонд «Экология» РСХБ планирует расширить географию проекта.

«С 2023 года мы ведем системную работу в области экологического образования и вовлечения россиян в практические инициативы – лекции, мастер-классы и сборы ненужных предметов на переработку. За это время в экопросветительских проектах приняли участие более 3 тысяч человек. При их неравнодушном участии было собрано порядка 2 тонн вторсырья. В 2025 году мы планируем увеличить количество вовлеченных участников в проекты Фонда, поэтому приглашаем всех заинтересованных присоединиться к нашим инициативам и оформить заявку на проведение лекций и мастер-классов. Вместе мы сделаем планету чище и безопаснее», – сообщила директор Фонда «Экология» РСХБ Эльмира Морозова.