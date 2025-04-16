Ежегодная научно-техническая конференция ИНК стартовала в Иркутске

В Иркутской нефтяной компании (ИНК) стартовала ежегодная научно-техническая конференция НТК-2025. Организаторы получили рекордное количество заявок – 224.

В этом году мероприятие проходит в девятый раз с 16 по 18 апреля 2025 г. Участниками стали сотрудники группы компаний ИНК, амбассадоры компании, молодые специалисты, ученики ИНК-Классов, участники проекта «Академия ИНК», студенты молодежных программ «Вуз - ИНК», стажеры. Также в конференции принимают участие студенты профильных факультетов российских вузов, в том числе из Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II, Сибирского федерального университета, Иркутского национального исследовательского технического университета.

Мероприятие стартовало с фестиваля молодежи ИНК в Листвянке, 17 и 18 апреля участники презентуют свои проекты по девяти направлениям: «Здоровье, безопасность и окружающая среда», «Геология и разработка», «Бурение и КРС», «Проектирование и обустройство», «Химическая технология», «Эксплуатация производственных объектов», «Управление и обеспечение ресурсами», «Индустрия 4.0.», «Эффективность производства и новые технологии». Лучшие новаторские идеи будут оцениваться в четырех номинациях: «Научно-техническая разработка», «Бизнес-идея», «Лучшая практика» и «Лучший молодежный проект».

Научно-техническая конференция является важной частью корпоративной культуры ИНК. Мероприятие проходит с 2016 года. За весь период было представлено более 300 работ, многие из которых успешно внедрены в производство. Некоторые представленные идеи стали отдельными направлениями деятельности в ИНК.