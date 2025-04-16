Новости

Пожар на фоне ветра повредил три дома и пять построек в Иркутском районе

Накануне на фоне разгула стихии произошел пожар в деревне Егоровщина Иркутского района. Он охватил три жилых дома и пять хозяйственных построек, сообщает пожарно-спасательная служба региона.

Общая площадь возгорания составила 186 кв. м. Тушение осложняли порывы сильного ветра, которые создавали угрозу распространения огня. Использовался водоисточник – река Оек, откуда подвозили воду с помощью мотопомп.

Создано четыре противопожарных разрыва на прилегающих приусадебных участках.

С пламенем спустя несколько часов удалось справиться.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Кризис 2025, прогнозы, последние новости
Мировая экономика находится на пороге рецессии из-за внешней политики президента США
Дивидендные акции 2025: Кто из компаний удивит инвесторов по версии Цифра Брокер?
Рэй Далио: США на грани краха денежно-кредитной системы
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес