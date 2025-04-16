Пожар на фоне ветра повредил три дома и пять построек в Иркутском районе

Накануне на фоне разгула стихии произошел пожар в деревне Егоровщина Иркутского района. Он охватил три жилых дома и пять хозяйственных построек, сообщает пожарно-спасательная служба региона.

Общая площадь возгорания составила 186 кв. м. Тушение осложняли порывы сильного ветра, которые создавали угрозу распространения огня. Использовался водоисточник – река Оек, откуда подвозили воду с помощью мотопомп.

Создано четыре противопожарных разрыва на прилегающих приусадебных участках.

С пламенем спустя несколько часов удалось справиться.