Организаторов мероприятий могут обязать страховать зрителей

Они будут нести ответственность за причинение вреда посетителям. Об этом пишет газета «Известия».

Совет законодателей РФ рассматривает инициативу о введении обязательного страхования ответственности организаторов массовых мероприятий за вред жизни и здоровью зрителей. Предложение поступило после доклада главы Роспотребнадзора Анны Поповой о защите прав потребителей.

– В случае предложения, которое обсуждают сейчас, важно новое условие: стоимость страховки должна быть указана на билете. В этом случае манипуляций будет меньше: появится механизм, который будет мотивировать организаторов уделять безопасности людей больше внимания, – сказал председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов.

Аналогичная практика уже распространена в Европе и Северной Америке.

По оценкам страховщиков, нововведение увеличит цену билетов не более чем на 3%. В КХЛ отметили, что арены уже застрахованы в рамках гражданской ответственности, но для концертных площадок это может стать новым требованием.